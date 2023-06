Gli ispettori della Commissione sollecitano meloni sul Pnrr, ma devono fare i conti con le tensioni del governo

La nuova governance presentata ai funzionari di Bruxelles. Incognite e assenze. Il Mef s'ammutina contro Palazzo Chigi, Salvini non vuole mollare i suoi fondi, Meloni è stretta tra Confindustria e i sindaci. E intanto le modifiche al Piano non ci sono ancora. "La scadenza di fine agosto non è quella a cui vi consigliamo di attenervi", raccomandano dalla Commissione. Ma di sviluppi concreti non ce ne sono

La sollecitazione è stata formulata in maniera chiara. “La scadenza finale non è quella a cui vi suggeriamo di attenervi”. Non aspettare il 31 agosto, insomma: questo è il consiglio che gli ispettori della Commissione europea, arrivati a Roma, hanno offerto al governo italiano. E certo bastavano i ritardi accumulati, le titubanze fin qui esibite, a lasciare intendere che sulla modifica del Pnrr e sul varo del RePowerEu difficilmente Raffaele Fitto e Giorgia Meloni arriveranno a chiudere il dossier prima di quella data fatale. E però, ai funzionari arrivati da Bruxelles è stata offerta un’ulteriore, tangibile dimostrazione di come le lentezze del Recovery italiano siano anche dettate da tensioni politiche tutte interne all’esecutivo. Ecco allora il Mef di Giorgetti che s’ammutina contro Palazzo Chigi, e il Mit di Salvini che non vuole cedere a Fitto, e la premier stretta tra Confindustria e i comuni.