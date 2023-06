Il Ppe ha bisogno di un grosso partito in Italia. La scelta spetta a Meloni

Bruxelles. Partito popolare europeo cerca partito nazionale, possibilmente italiano, che possa conquistare una trentina di seggi, il minimo necessario per mantenere il suo ruolo di principale gruppo nel Parlamento europeo e preservare il suo status di partito più influente dentro l’Unione europea dopo il 2024. In questo annuncio – mai pubblicato, ma che sintetizza il pensiero della leadership del Ppe da quando Forza Italia registra risultati elettorali a cifra singola – stanno tutti i dilemmi che Giorgia Meloni deve risolvere prima delle elezioni europee del prossimo anno. Per ragioni aritmetiche e politiche, una maggioranza tra il Ppe, le destre sovraniste (i Conservatori e riformisti europei) e anti europee (Identità e democrazia) è esclusa. Per ragioni politiche e personali, un ingresso della Lega con Matteo Salvini come leader è impensabile. Ma, in un modo o nell’altro e a certe condizioni, il Ppe sta pensando di aprire le porte a Fratelli d’Italia. Ancora di più dopo che Silvio Berlusconi, con la sua capacità ogni volta di risorgere politicamente ed elettoralmente, non c’è più. “Forza Italia è il nostro riferimento in Italia. Ma il processo di scomparsa è in corso da tempo”, spiega a Foglio una fonte del Ppe: “Non possiamo permetterci che da due dei più grandi paesi dell’Ue, Francia e Italia, arrivino una manciata di deputati popolari invece che trenta”. Un invito formale o un accordo di ingresso sono ancora lontani. Ma alla fine “tocca a Meloni decidere dove e cosa vuole essere in futuro nell’Ue”, dice la fonte del Ppe. Il Ppe si presenta come il gruppo dominante al Parlamento europeo e la sua influenza sull’Ue è incontestabile.

