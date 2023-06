L'Italia dà l'ok sui migranti, ma la responsabilità resta ai paesi di primo ingresso

Bruxelles. L’Italia ieri ha accettato di votare a favore di un brutto nuovo Patto su migrazione e asilo, consentendo ai governi dell’Unione europea di avviare le trattative con il Parlamento europeo per trovare un’intesa sulle nuove regole che dovrebbero sostituire Dublino. Le ragioni per cui il compromesso è brutto le ha spiegate il ministro Matteo Piantedosi nel suo primo intervento durante il Consiglio Affari Interni a Lussemburgo: “Non possiamo proporre una riforma che nei fatti sarebbe destinata a fallire”. I negoziati sono stati lunghi per i dubbi italiani. L’Italia ha ottenuto alcune concessioni che le permetteranno di applicare le nuove regole in modo più flessibile e graduale. Alla fine Piantedosi ha votato a favore. Il testo è stato approvato con la maggioranza qualificata. Ma, alla ricerca di un equilibrio tra solidarietà e responsabilità, il compromesso pende troppo verso la responsabilità dei paesi di primo ingresso. Il problema di fondo è la principale misura del Patto su migrazione e asilo: tutti i paesi di primo ingresso saranno chiamati a creare dei centri chiusi, sul modello di quelli introdotti nelle isole della Grecia nel 2016, dove trattenere i migranti in attesa di una decisione sulla richiesta di asilo o del rimpatrio. In assenza di ricollocamenti obbligatori tra gli stati membri e di un sistema di rimpatri funzionante, un afflusso massiccio costringerà i paesi di primo ingresso a smettere di applicare le nuove regole, provocando il collasso del Patto, oppure a farsi sommergere, con conseguenze politiche interne.

