“Più Europa sui migranti”. La linea del governo a Bruxelles spiegata da Piantedosi

“È ora di dirlo con forza: all’Italia, anche sui migranti, serve più Europa, non meno Europa”. I ministri dell’Interno dell’Unione europea si incontreranno domani mattina in Lussemburgo per cercare un accordo sulla posizione da tenere nei negoziati con il Parlamento europeo sul nuovo Patto su migrazione e asilo. Per l’Italia, si tratta di un appuntamento importante dal punto di vista simbolico perché l’attenzione di molti osservatori sarà rivolta alla posizione che assumerà in questa partita il governo Meloni. Gli schieramenti in campo non sono ancora definiti ma ci sono buone possibilità che l’Italia possa essere decisiva, al Consiglio europeo della prossima settimana, nel caso in cui la presidenza svedese dovesse rinunciare a trovare l’unanimità dei ventisette paesi dell’Ue, su questo dossier, e dovesse così avventurarsi verso un voto a maggioranza qualificata. Ai nastri di partenza, la situazione è questa. I paesi del sud chiedono più solidarietà. I paesi del nord vogliono rafforzare la responsabilità dei paesi di primo ingresso. E l’accordo a cui si sta lavorando, di cui parla in modo diffuso il nostro David Carretta, prevede un principio che potremmo brutalmente sintetizzare così: più responsabilità per i paesi di primo ingresso in cambio di più solidarietà. A questo punto del ragionamento la domanda, anche se maliziosa, è inevitabile: ma il governo Meloni, su questo fronte, avrà il coraggio o no di emanciparsi dall’agenda Orbán?

