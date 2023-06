Si scrive Europa, si legge realtà. Appunti per l'Italia

Si scrive Europa, si legge realtà. Le elezioni sono lontane, le europee sono ancora un miraggio, avventurarsi in analisi preventive di ciò che sarà è seducente per chi scrive ma non altrettanto per chi legge. Ma se si sceglie di seguire una chiave di lettura semplice e lineare, anche se ambiziosa, si capirà perché mai come oggi l’Europa sta aiutando la politica italiana a mettere sulla graticola le proprie incoerenze, le proprie contraddizioni e le proprie fughe dalla così detta politica della responsabilità. Si scrive Europa, si legge realtà. E in questo senso è uno spasso vedere la politica fare i conti con l’Europa perché alla fine dei giochi quando metti piede nelle istituzioni europee i capricci del populismo e anche quelli dell’anti populismo tendono a sciogliersi come neve al sole. Un caso recente, a proposito di capricci populisti, pardon, anti populisti, è quello osservato pochi giorni fa a Roma, quando il gruppo politico europeo di riferimento di Renzi e Calenda, Renew Europe, ha organizzato una manifestazione nella capitale costringendo i duellanti del Terzo polo a partecipare alla stessa convention e a stare dalla stessa parte della barricata.

