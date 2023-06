Sulla Corte dei conti si accende la zuffa tra Meloni e Bruxelles. Cresce l'affanno sul Pnrr

Il dispaccio temuto alla fine è arrivato. Non che questo segni necessariamente l’avvio delle ostilità, anche perché “qui a Bruxelles non ci esprimiamo su provvedimenti in corso d’approvazione”. Però, se mercoledì sera, nell’atto di dare il suo imprimatur all’emendamento che limita i poteri di controllo della Corte dei conti sul Pnrr, Raffaele Fitto rispondeva con esibita sicumera a chi gli chiedeva se non ci fosse il rischio di indispettire la Commissione europea, giovedì è arrivata la conferma che invece sì, qualche tensione ci sarà. Non sul merito della decisione, forse. Nessuno, neppure tra i più catastrofisti dei diplomatici italiani che dissodano il sentiero accidentato tra Roma e Bruxelles, si spinge ad azzardare una bocciatura da parte dei tecnici di Ursula von der Leyen. Semmai, ed ecco il nodo, la scelta adottata dal governo col supposto obiettivo di semplificare l’attuazione del Pnrr potrebbe, per paradosso, finire per complicarla.

