La prima uscita di Renzi e Calenda con Renew Europe (e qualche fischio)

Arrivano i francesi, arriva il grande giorno dell’evento romano di Renew Europe al teatro Eliseo, il bar interno si anima di giovani organizzatori atterrati da Bruxelles, e con il grande giorno ricompaiono anche le grandi aspettative che stavano per essere triturate dagli sconquassi tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, rientrati a due passi dal burrone e dalla separazione gruppi di Azione e Italia Viva in Parlamento – aspettative europee e nazionali che, assieme al timore di fare danni irreparabili alle proprie creature politiche ancora prima di cominciare a camminare, hanno per così dire favorito la riconciliazione (apparente o meno in questa fase non ha importanza) tra i due ex litiganti, al primo incontro pubblico dopo la firma della tregua in Senato. E l’incontro internazionale cade comunque, a un certo punto, per forza, nel gorgo nazionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE