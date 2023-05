Obtorto collo, Renzi e Calenda in tregua informale in Senato

Partendo dalla fine, cioè dalla riunione congiunta in Senato dei senatori di Azione e Italia Viva, la linea pare quella di non rompere i gruppi e passare senza troppe scosse per la riunione di domani alla Camera, dove le asperità sono minori, per presentarsi uniti (anche se, per i falchi, obtorto collo) all'evento romano di Renew Europe di mercoledì 24 maggio con un progetto di una lista comune di tutti i riformisti nel 2024 (non conviene a nessuno andare divisi alle Europee, per non dire dei gruppi in Parlamento, è il concetto). E si capisce dal lessico che è tempo di sospensione obbligata delle ostilità, quando, durante la riunione serale in Senato dei senatori di Azione-Italia Viva, esce una nota di Iv che invita “le forze politiche a collaborare per la creazione di una lista unitaria per le elezioni europee del 2024, allargata a tutte le forze che si riconoscono in Renew Europe” e esorta i “singoli senatori del gruppo ad attenersi ai principi di lealtà e correttezza come previsto dall'art. 14 del Regolamento del gruppo”. Poco prima, da Azione, era giunta la precisazione che segnava il confine calendiano: “Come dichiarato da Calenda sul Corriere della Sera di domenica, Azione parlerà con tutti i soggetti appartenenti a Renew e deciderà autonomamente in autunno come e con chi andare alla europee anche sulla base dei comportamenti tenuti dai potenziali partner”. Fatto sta che la tregua, pur forzata, si è materializzata nel “ciao” detto in Senato da Renzi a Calenda e da Calenda a Renzi, dopo giorni di afasia diretta e iper-loquacità indiretta.

