Calenda e Renzi alla vigilia della riunione in Senato, tra opposte spinte e tentazioni

Uno (Carlo Calenda, leader di Azione) ha detto al Corriere di “aver preso”, da Italia Viva, “ogni giorno una randellata”. L'altro, Matteo Renzi (leader di Italia Viva e direttore del Riformista), ha detto alla Stampa che Calenda, da lui nominato “ministro, viceministro, ambasciatore”, forse “non è adatto per la leadership” di un partito, pur essendo adatto a fare altro, per esempio il sindaco di Roma, carica per cui si era candidato, sostenuto da Renzi medesimo. E se Calenda è apparso accorato rispetto ai comuni destini (“senza i gruppi parlamentari crolla tutto”), Renzi è sembrato sibillino quanto basta per far pensare, nelle retrovie di Azione, ieri mattina, che la situazione, da grave ma non seria (Ennio Flaiano dixit), fosse diventata grave ma anche serissima (“…quanto alla rottura dei gruppi, non saremo noi a provocarla”, ha detto l'ex premier, tuttavia aggiungendo che “il problema non è rompere i gruppi ma smettere di rompere le scatole ai cittadini”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE