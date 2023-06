I nemici di Meloni sono a destra

Imprevisto: non è la sinistra che la premier deve temere per il suo futuro. Ma la Lega “rivale”, gli amici nazionalisti, i rigoristi europei e il vento trumpiano. Guida agli ostacoli della fase due

Può sembrare un paradosso, e forse lo è, ma guardandosi attorno, in questi mesi, Giorgia Meloni deve essersi accorta di un problema inaspettato, che coincide con il fronte più pericoloso e anche inatteso dei nemici da cui difendersi. Un fronte al centro del quale non vi sono i tradizionali avversari politici, la così detta e generica “sinistra”, e non vi sono neppure i temuti mercati finanziari, al momento molto clementi con il governo Meloni. Ovunque si guardi, sia sul fronte interno sia sul fronte europeo sia sul fronte internazionale, il più temibile nemico che si presenta di fronte agli occhi della presidente del Consiglio è un altro, e coincide con uno spauracchio imprevisto. Proprio lei: la destra.