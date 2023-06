Il Patto sulla migrazione Ue rischia di essere bocciato un'altra volta

Bruxelles. Le possibilità che i ministri dell’Interno dell’Ue raggiungano un accordo sul nuovo Patto su migrazione e asilo nella loro riunione di domani sono ridotte al minimo, nel momento in cui l’Italia minaccia di non approvare un compromesso che obbligherebbe i paesi di primo ingresso a istituire un sistema di campi ai loro confini stile isole in Grecia, senza ottenere in cambio dei ricollocamenti obbligatori di richiedenti asilo. La presidenza svedese dell’Ue oggi farà un ultimo tentativo per raggiungere un’intesa tecnica tra gli ambasciatori dei ventisette, prima del Consiglio Affari interni di domani a Lussemburgo. Un consenso unanime appare impossibile. Gran parte dei paesi dell’est dovrebbe votare contro l’ultima bozza. Nessuno dei grandi paesi – Germania, Francia e Italia – ha ancora detto con certezza come voterà. Ma molto dipenderà dalla scelta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’Italia è decisiva per arrivare alla maggioranza qualificata, se la presidenza deciderà di sottoporre il testo al voto. Diversi diplomatici ritengono che sarebbe sbagliato far passare il nuovo Patto migratorio senza il via libera dell’Italia, perché Roma potrebbe decidere di andare allo scontro ignorando le nuove regole. Alcuni sperano che Piantedosi voti “sì” in cambio di un pacchetto di aiuti per la Tunisia. Il tempo sta scadendo. Senza non ci sarà accordo tra governi entro giugno, sarà difficile trovare un’intesa tra il Consiglio e il Parlamento europeo prima della fine della legislatura nel 2024.

