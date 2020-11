Italia e i paesi del Mediterraneo bocciano il Patto Ue sui migranti

Il nuovo Patto su migrazione e asilo dell'Unione europea è troppo "dettagliato e rigido in termini di responsabilità dei paesi di primo ingresso", mentre "il meccanismo di solidarietà rimane complesso e vago" invece di introdurre un sistema di "ricollocamento obbligatorio" dei richiedenti asilo. E' questa una delle principali critiche avanzate da Italia, Spagna, Grecia e Malta alla proposta presentata dalla Commissione per superare lo stallo sulle politiche migratorie nell'Ue e la riforma di Dublino, che attualmente è in discussione tra gli stati membri. I quattro i del Mediterraneo hanno inviato agli altri stati membri un "non paper" - di cui il Foglio è entrato in possesso - con i loro commenti al Patto su migrazione e asilo in vista della discussione al Consiglio Affari interni di dicembre. Malgrado la disponibilità a continuare i negoziati, il "non paper" appare come una bocciatura della riforma proposta dalla Commissione. I quattro paesi contestano uno degli elementi centrali del Patto, che dovrebbe servire a limitare i flussi, controllare la frontiera esterna e bloccare i movimenti secondari: la cosiddetta "procedura di frontiera" proposta dalla Commissione è una "fictio juris" che i quattro paesi considerano "irrealistica" e che "non funzionerà".

