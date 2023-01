Per il Consiglio europeo si prepara la battaglia su immigrazione e movimenti secondari 

"Assicurare la piena applicazione del regolamento di Dublino”. E’ questa una delle principali richieste avanzate dai Paesi Bassi in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio, quando i leader dell’Ue torneranno a discutere di politiche migratorie. L’Italia e gli altri paesi di primo ingresso saranno protagonisti, ma non per la solidarietà: saranno sul banco degli imputati, perché consentono ai migranti che arrivano sul loro territorio di fuggire in altri stati membri e non riprendono indietro “i dublinanti”, in violazione delle regole di Dublino. Tecnicamente si chiamano “movimenti secondari”. I dati forniti dalla commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, danno l’ordine di grandezza del problema: l’Ue nel 2022 ha registrato 300 mila ingressi irregolari (concentrati al sud) e 900 mila richieste di asilo (concentrati al nord). Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Austria, i cui sistemi di accoglienza hanno raggiunto il limite con ripercussioni politiche, hanno deciso di picchiare duro sull’Italia e altri paesi di primo ingresso, sempre pronti a chiedere solidarietà, ma senza accettare responsabilità.

