La presidenza svedese dell'Ue ha un piano per allentare la pressione migratoria, ma non piace a tutti

Bruxelles. La presidenza svedese dell’Unione europea intende proporre alla Commissione e agli altri stati membri di usare il “bastone” con i paesi di origine e transito per allentare la pressione migratoria sull’Europa, in attesa di un accordo sul nuovo Patto su migrazione e asilo che potrebbe arrivare nella prima metà del 2024. Come? Utilizzando le preferenze commerciali e i visti come strumenti per sanzionare quei paesi che non collaborano con l’Ue su rimpatri, riammissioni e lotta ai trafficanti. Il progetto di utilizzare “carota e bastone” nella dimensione esterna della politica migratoria è parte del piano di lavoro sulla migrazione che la Svezia presenterà nei prossimi giorni agli ambasciatori dei ventisette. Il governo di Stoccolma ne parlerà anche alla Commissione di Ursula von der Leyen durante gli incontri di giovedì e venerdì a Kiruna con il collegio dei commissari, in occasione del lancio della presidenza svedese. “La Commissione presenterà alcune idee prima della fine del mese”, ha detto ieri l’ambasciatore svedese presso l’Ue, Lars Danielsson. Il tema sarà al centro del Consiglio europeo informale del 9 e 10 febbraio. Le discussioni “non saranno facili”. Ma la speranza della Svezia è di ottenere “sostegno politico per questo approccio al Consiglio europeo”, ha spiegato Danielsson.

