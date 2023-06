“Lavoriamo per un blocco con il Ppe, ma con i liberali c'è sintonia”. Parla Fidanza (FdI)

A margine della riunione dei conservatori europei a Bari, il capo delegazione a Bruxelles di Giorgia Meloni spiega le strategie per esportare nel parlamento continentale il modello del centrodestra italiano, in vista del voto

Tutti a cena da “Eddicola”. A volte il diavolo è nei dettagli. La colorata comitiva dei delegati dei think tank europei dei conservatori, riuniti a Bari dalle Fondazioni Tatarella e Nazione Futura con Francesco Giubilei e Fabrizio Tatarella, l’altra sera era “attovagliata” nell’elegante ristorante di un imprenditore albanese e del suo eccentrico socio, un ex fashion designer di estrazione cosmopolita. Il tema del meeting pugliese è “L’Europa dei conservatori” e le strategie dei meloniani a Bruxelles, una complessa trama di sintonie e flebili intese con i liberali tutte da esplorare, sono delineate da Carlo Fidanza, capo delegazione Fdi al parlamento europeo, nel dialogo con il Foglio. L’orizzonte è quello di esportare il modello del centrodestra italiano? “Con il Ppe - spiega l’eurodeputato lombardo - c’è un dialogo che nasce da una convergenza trasformata in orientamenti comuni e infine nel votare insieme a difesa del mondo della produzione, geopoliticamente strategico, messo a rischio dai deliri green di Frans Timmermans e compagni”.