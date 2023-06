A Meloni serve un piano B in Europa

In queste settimane si fa un gran parlare, in vista delle elezioni europee del 2024, di una possibile alleanza tra Partito popolare europeo (Ppe) e Conservatori (Ecr) per spostare l’asse dell’Europa a destra. Del progetto che punta a costruire una “maggioranza Giorgia” al posto della “maggioranza Ursula” ha parlato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma soprattutto ne è fautore il presidente del Ppe Manfred Weber che ha avviato un dialogo con la leader dell’Ecr: Giorgia Meloni. A destra se ne parla con entusiasmo, a sinistra come una minaccia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE