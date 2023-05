“In Ue la lega cambi: andiamo col Ppe”. Parla Crippa, il vice di Salvini

Certo che le alleanze contano. Di più. “Le alleanze, vuoi o non vuoi, ti qualificano, spesso contro la tua intenzione”. E insomma Andrea Crippa fa ricorso all’Ecclesiaste. “C’è un tempo per ogni cosa. E questo per noi della Lega non può essere più il tempo dell’ambiguità. Non può esserlo soprattutto sulla politica internazionale, dove siamo chiamati a fare scelte di campo precise”. Fosse per il vicesegretario del Carroccio, la decisione sarebbe scontata. “Dalla parte dell’Ucraina e della Nato sul fronte orientale”. E poi? “E poi, bisognerebbe uscire dal gruppo di Identità e democrazia in Europa”. Eppure non lo si fa. Matteo Salvini tentenna. Altri, intorno a lui, predicano la necessità di “non snaturarsi”. “Per questo serve un dibattito franco nel partito”.

