Sulle strategie europee della Lega Salvini attende e rimanda

Più che l’ansia di intestarsi la scelta giusta, ha forse la preoccupazione che nessuno possa imputargli quella sbagliata. Per questo attende e rimanda. Per questo, una volta tanto, non disdegna, anzi, che le posizioni dei suoi colonnelli emergano chiaramente. Matteo Salvini, sulle strategie europee della Lega, sul da farsi in vista delle elezioni del 2023, vuole insomma che “tutti mettano le carte sul tavolo”. Del resto, il ricordo dei veleni della scorsa legislatura è ancora vivo, nel ministro dell’Interno. Il ricordo di quando, ad esempio, in tanti vollero spingerlo a rompere col M5s, salvo poi discettare sugli esiti nefasti di quella crisi del Papeete; o di quando, al contrario, Salvini si lasciò folgorare sulla via di Draghi, prima di sentirsi processato da chi denunciava l’emorragia di voti che ne seguì.

