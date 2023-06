I popolari austriaci aprono le porte del Ppe a Meloni. I calcoli tedeschi

“Sì, certamente”. “Forse sì”. Oppure solo “forse”. Indagare fra le capitali d’Europa sulla sistemazione a Strasburgo dei deputati di Fratelli d’Italia (FdI) nella prossima eurolegislatura è un’attività che fornisce frutti limitati. La delegazione di FdI siederà nello stesso gruppo dei colleghi del Partito popolare europeo (Ppe) oppure subito al loro fianco? Le risposte sono sempre un po’ vaghe ma nessuno sembra escludere a priori rapporti più intensi fra il Ppe e il partito di Giorgia Meloni. Alla guida del governo italiano da otto mesi scarsi la presidente del Consiglio rappresenta un po’ un mistero per chi la osserva da fuori. Il deputato del Partito popolare austriaco (Övp) vede nel futuro di FdI molta più Bruxelles e molta meno Visegrad. “L’Övp è assolutamente a favore (di un avvicinamento fra il partito di Meloni e i popolari europei, ndr) e ne ha parlato al proprio interno. Lo stesso cancelliere Karl Nehammer e la ministra per gli Affari europei, Karoline Edtstadler, sono assolutamente favorevoli”, risponde Engelberg non senza entusiasmo. Ma i giochi non sono fatti, osserva ancora il numero due della commissione Affari europei al Consiglio nazionale (la camera bassa) a Vienna: “Se noi siamo a favore, nel Ppe ci sono ancora delle resistenze e d’altronde – conclude – per le elezioni europee c’è ancora tempo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE