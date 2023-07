Il piano tutto a destra di Weber si schianta sulla legge sulla natura

Il capogruppo del Partito popolare europeo ha visto in uno dei pilastri del Green deal l'occasione per recuperare consenso tra gli agricoltori, colpire von der Leyen e dimostrare ai gruppi centristi un'altra maggioranza possibile. Non è andata così: il Parlamento Ue ha approvato testo

Molto più che una vittoria dei sostenitori del Green deal, il voto al Parlamento europeo sulla Legge sul ripristino della natura è un fallimento della strategia di Manfred Weber, il capogruppo del Partito popolare europeo che per piccoli calcoli politici ed elettorali sta compromettendo la posizione di kingmaker dello stesso Ppe nell’Ue. Il testo approvato nella plenaria di Strasburgo – 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astenuti – è molto meno ambizioso della proposta presentata dalla Commissione per ripristinare il 20 per cento del territorio e delle acque dell’Ue. Weber ha comunque cercato di affondarlo, malgrado sia uno dei pilastri del Green deal di Ursula von der Leyen, che appartiene alla stessa famiglia del Ppe. Lo ha fatto ritirandosi dai negoziati con i gruppi centristi ed europeisti (socialisti, liberali e verdi) e alleandosi con le forze anti europee (i sovranisti dei Conservatori e riformisti europei e l’estrema destra di Identità e democrazia). L’Aventino con le destre di Weber si è rivelato catastrofico. Il Ppe non solo non è stato determinante, ma esce sconfitto come se fosse all’opposizione. L’ipotesi di nuova maggioranza tutta di destra per la prossima legislatura è stata nuovamente screditata.