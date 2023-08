Rebus in Commissione europea. A chi andrà il seggio di Timmermans?

Il commissario per il clima e il Green deal lascerà Bruxelles per correre alle elezioni dei Paesi Bassi. Che sceglieranno il suo successore: in ballo la soluzione interna (Samsom), la logica di coalizione (Eickhout) o quella del governo dimissionario (Kaag)

Davanti a tanto miracolo, pure Bruxelles alza le mani. Perché il nome di Frans Timmermans è in grado di mettere d’amore e d’accordo perfino due partiti di sinistra in vista delle elezioni – succede nei Paesi Bassi: non si tratta di schieramenti da zero virgola, ma di un’alleanza fra pari che in autunno potrebbe rovesciare l’esito delle urne. Timmermans, a 62 anni, è pronto a farsene carico, tornare a casa e scendere in campo. L’annuncio ufficiale arriverà il 22 agosto, ma intanto Ursula von der Leyen è già stata informata della decisione intrapresa dal suo vice. E per un vuoto che si colma – l’arena politica olandese del dopo Rutte – eccone un altro che se ne crea: a chi andrà il pesante seggio di Timmermans alla Commissione europea? Cosa ne sarà del Green deal comunitario, di cui lui è sempre stato il primo responsabile?