Viva la "maggioranza Urca". La grande idea di un nuovo governo europeo no-sovranista

È il romanzo politico dell’anno. Il più appassionante. Il più importante. E potremmo sintetizzare il tutto così, senza troppi giri di parole, preparandoci a vedere l’effetto che farà. Siete pronti alla maggioranza “Urca”? Oggi, lo sapete, in Europa abbiamo una maggioranza pazza, chiamata maggioranza Ursula. Una maggioranza per così dire creativa che nacque nel 2019, mettendo insieme in un’unica coalizione, popolari, socialisti e liberali, con una decisiva spruzzata di grillismo. Quella coalizione, lo ricorderete, guidata dall’attuale presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ebbe sull’Italia un effetto valanga: il partito allora guidato da Matteo Salvini e quello allora guidato da Luigi Di Maio governavano insieme, con serenità altalenante, e fu in quell’occasione, durante il voto per la presidenza della Commissione, che si trovarono per la prima volta a scazzottare in pubblico. Il M5s, a sorpresa, capì che stare al governo in Italia ed essere fuori dal governo in Europa sarebbe stato un errore e, grazie a una buona intuizione di Giuseppe Conte, decise di sostenere von der Leyen. La Lega, invece, pur avendo ottenuto un bottino importante alle europee del 2019, con il suo 34 per cento di consensi, scelse di restare fuori dai giochi e preferì amoreggiare con gli estremisti dell’AfD piuttosto che avvicinarsi ai moderati del Ppe. Cinque anni dopo, lo stesso equilibrio è destinato a riproporsi in un’altra maggioranza al governo dell’Italia. Il primo protagonista è sempre lo stesso ed è ovviamente il generale (ops) Matteo Salvini. Il secondo protagonista si chiama invece Giorgia Meloni. E la scelta che dovrà con ogni probabilità fare tra qualche mese la premier – scelta di cui Salvini è consapevole e scelta che si trova alla base anche delle frizioni di queste ore tra Salvini e Meloni sul caso Vannacci: è la campagna elettorale, bellezza – sarà simile a quella fatta quattro anni e mezzo fa da Giuseppe Conte: scegliere se a fronte di una maggioranza europea non particolarmente gradita sia preferibile restare ai margini del potere europeo, come scelse di fare Salvini nel 2019, o sia preferibile ingoiare qualche bocconcino amaro per poter contare qualcosa in Europa. La presidente del Consiglio non lo potrà dire ufficialmente ma a qualcuno ha già confidato la sua scelta. Inconfessabile, ragionando sull’oggi. Inevitabile pensando al domani. E’ il grande romanzo dell’estate, del prossimo autunno, del prossimo inverno, della prossima primavera. E’ la maggioranza Urca. Un’incredibile e pazza coalizione che verosimilmente può mettere insieme tutto: ulivisti, repubblicani, conservatori, atlantisti. La prospettiva di un ribaltone europeo, evocata a lungo dal centrodestra italiano, è oggi uno scenario semplicemente impossibile. La sconfitta di Vox in Spagna ha messo di fronte agli occhi di Meloni lo scarso appeal della proposta sovranista in giro per l’Europa. Le frecciate velenose inviate dal Ppe al gruppo parlamentare di cui fa parte la Lega con l’AfD e Le Pen hanno mostrato con chiarezza l’incompatibilità tra l’agenda popolare e quella tardo nazionalista. E i nuovi confini della politica europea tracciati dal sostegno alla difesa dell’Ucraina hanno fatto il resto e hanno creato nei fatti uno spazio che verrà inevitabilmente riempito alle prossime elezioni: il fronte unico dell’atlantismo europeo. I numeri li conoscete. La maggioranza, al Parlamento europeo, scatta al raggiungimento dei 353 seggi. I sondaggi del 31 luglio, riportati dal sito europeelects.eu, dicono quanto segue. Seggi stimati per Ecr (il gruppo guidato da Meloni): 82. Seggi stimati per il Ppe (il gruppo guidato da Manfred Weber): 157. Seggi stimati per Id (il gruppo di cui fanno parte Lega, AfD e Le Pen): 72. Totale voti disponibili e comunque non cumulabili per il centrodestra europeo: 311. (segue a pagina quattro)

