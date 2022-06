Il Green Deal va in pezzi. La maggioranza Ursula si spacca sulla quota di emissioni

All’improvviso è diventato chiaro quanto sarà difficile e caotico trovare un accordo nell’Unione europea sul Green deal e le misure necessarie a tagliare le emissioni del 55 per cento entro il 2030 per arrivare alla neutralità climatica nel 2050. Il Parlamento europeo doveva approvare la sua posizione negoziale su “Fit for 55”, il pacchetto di misure presentato dalla Commissione per mettere in pratica gli obiettivi del Green deal. C’è stato il via libera al divieto di vendere auto a motore a combustione nel 2035. Ma la riforma del sistema dello scambio di emissioni Ets ha subìto una clamorosa bocciatura per mano di una strana alleanza tra la sinistra europeista e l’estrema destra. A far scoppiare il caos è stato un emendamento sulla fine progressiva delle quote di emissioni gratuite per le industrie più inquinanti, in concomitanza con l’entrata in vigore del meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (come viene chiamata nell’Ue la carbon tax).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE