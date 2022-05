Come funzionerà il RePowerEu, il piano sull'energia (che fa un regalo all'Italia)

La Commissione annuncia un progetto da 300 miliardi di euro per far fronte a un eventuale stop delle forniture di gas e petrolio russi. All'Italia 2,6 miliardi di sovvenzioni e in più si potrà accedere ai prestiti inutilizzati del Recovery fund

Bruxelles. Con il suo pacchetto RePowerEu, destinato a mettere fine alla dipendenza energetica dell’Unione europea dalla Russia, la Commissione di Ursula von der Leyen ha fatto un altro regalo all’Italia, proponendo di aumentare la quota di prestiti del Recovery fund di cui potrà beneficiare per accelerare la transizione verde e sviluppare infrastrutture come i rigassificatori. L’ammontare complessivo dei prestiti che l’Italia potrebbe richiedere non è ancora conosciuto, ma dovrebbe essere una quota consistente dei 225 miliardi di prestiti della Recovery and resilience facility che gli altri stati membri non hanno ancora voluto utilizzare.