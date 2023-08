Il nuovo partito conservatore di Pieter Omtzig provoca un altro terremoto all'Aia

Le dimissioni a sorpresa del governo di Mark Rutte a luglio e le elezioni anticipate di novembre hanno già provocato un terremoto nella politica dei Paesi Bassi. Ma l’ultima scossa, con la nascita di un nuovo partito guidato dal conservatore Pieter Omtzigt, potrebbe smentire le cassandre che annunciano la presa dell’Aia da parte di pericolosi populisti anti sistema. “Nuovo contratto sociale” è il nome della formazione con cui Omtzigt ha deciso di correre. Parlamentare indipendente, ex esponente dei cristiano-democratici, ex ministro del governo Rutte, quasi sconosciuto oltre frontiera ed enormemente popolare in patria, Omtzigt si presenta come un moralizzatore della politica (il suo soprannome è “Pitbull”) che rifiuta compromessi e manovre, ma anche come un grande difensore della democrazia e dello stato di diritto. La prima cosa che ha fatto dopo il lancio della sua formazione domenica è stato escludere (in un’intervista al giornale Tubantia) una coalizione con i due partiti dell’estrema destra, il Partito per la libertà di Geert Wilders e il Forum per la democrazia di Thierry Baudet. “Nuovo contratto sociale” lavorerà solo con chi rispetta “i princìpi fondamentali dello stato di diritto”, ha spiegato Omtzigt. Anche se con alcuni istinti euroscettici, Omtzigt si iscrive nella tradizione moderata olandese. Secondo i sondaggi, il suo potenziale elettorale è enorme e in grado di sottrarre voti a un terzo partito populista nato da poco, ma che ha sconvolto i rapporti di forza: il Movimento civico-contadino, vincitore delle elezioni provinciali dello scorso marzo. Con Omtzigt, le elezioni del 22 novembre potrebbero giocarsi tra tre formazioni centriste (la lista laburisti-verdi, i liberali-conservatori del premier uscente Rutte e il “Nuovo contratto sociale”), condannando i partiti anti sistema a restare marginali.

