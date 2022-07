L'Unione europea riapre ai Balcani, finalmente

Albania e Macedonia del nord hanno finalmente fatto un vero passo in avanti sulla strada per entrare nell’Unione europea. L’aggettivo “storico” è stato usato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, così come dai due primi ministri, Edi Rama e Dimitar Kovacevski, per qualificare la conferenza intergovernativa che a Bruxelles ha avviato formalmente i negoziati di adesione dei due paesi. “I Balcani occidentali sono di fondamentale importanza geostrategica per l’Ue”, ha spiegato l’Alto rappresentante, Josep Borrell. Con la guerra della Russia contro l’Ucraina, questa frase ha assunto un nuovo significato, che va oltre la retorica che aveva accompagnato il processo di allargamento ai Balcani negli scorsi anni. Vladimir Putin ha fatto riscoprire all’Ue l’importanza della regione per gli europei e la necessità di non lasciare campo libero ad attori malevoli, come la Russia e la Cina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE