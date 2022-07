Bruxelles vuole distribuire i flussi di gas. La resistenza alla minaccia russa

Strasburgo. Ursula von der Leyen ieri ha annunciato che tra due settimane la Commissione presenterà un “piano di emergenza” per far fronte a un taglio totale delle forniture di gas dalla Russia per assicurare solidarietà tra gli stati membri in campo energetico e preservare il mercato unico dell’Ue. “E’ ovvio: Vladimir Putin continua a usare il gas come arma”, ha detto von der Leyen al Parlamento europeo.

