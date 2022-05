Visco: “L'aumento dei prezzi è una tassa ineludibile. Con la guerra l'incertezza è radicale”

"L'azione pubblica può redistribuire gli effetti dell'impennata ma non può annullare l'effetto d'insieme. Il prolungamento del conflitto potrebbe comportare due punti percentuali in meno di crescita". Pil, inflazione e stipendi: cosa ha detto il governatore della Banca d'Italia

Sono molti i temi trattati nelle Considerazioni finali del governatore di Banca d’Italia per l’anno 2021. Il discorso di Ignazio Visco si apre con una dichiarazione sugli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina. Impossibile evitare questo aspetto perché “la guerra ha peggiorato di colpo le prospettive di crescita dell’economia mondiale, in una fase in cui i danni inferti dalla pandemia non sono ancora del tutto riparati. L’incertezza è drasticamente aumentata a livello globale e investe i pilastri sui quali si basa l’assetto economico e finanziario internazionale: la convivenza pacifica tra le nazioni, l’integrazione dei mercati, la cooperazione multilaterale”.