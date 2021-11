Il messaggio di Visco a Greta

C’è uno spunto, tra gli altri, molto interessante nel discorso che il governatore della Banca d’Italia ha tenuto ieri a Milano al convegno annuale dell’Associazione europea del diritto bancario e finanziario. Parlando degli obiettivi di neutralità climatica che i paesi hanno fissato per contenere le emissioni di CO2, ribaditi poche settimane fa alla Cop26 di Glasgow, Ignazio Visco ha fatto riferimento al ruolo che banche e finanza sostenibile possono ricoprire per sostenere gli stati in questa grande trasformazione industriale, soffermandosi in particolare sul modo in cui produciamo, trasportiamo e utilizziamo energia.

