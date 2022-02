L'inflazione non è un'opinione

"Sembra sempre più improbabile che l’inflazione scenda sotto il 2 per cento nel 2022”. Isabel Schnabel, membro del direttivo Bce e tedesca non falco ha detto al Financial Times ciò che Christine Lagarde pensa ma non rende esplicito, al pari di tutti i suoi colleghi italiani compresi. Schnabel aggiunge: “E’ invece sempre più probabile che i prezzi si stabilizzino intorno all’obiettivo nel medio termine. Ciò significa che dovremmo iniziare a pensare alla graduale normalizzazione della nostra politica”. Per Schnabel “il rischio di agire troppo tardi è aumentato”; ma il vero concetto nuovo è questo: “Monitoriamo l’andamento dei rendimenti e degli spread pronti a contrastare distorsioni del mercato che portano alla frammentazione. Poiché l’architettura istituzionale dell’Eurozona è ancora incompleta, parti dell’area rimangono vulnerabili a un improvviso cambiamento di sentiment degli investitori. Gli spread generalmente riflettono differenze nei fondamentali, ma possono diventare destabilizzanti quando c’è molta incertezza o aspettative che si autoavverano”. Significa attenzione a che un aumento dei tassi, o la sua attesa, non si traduca in aggravi ingiustificati dei debiti. Riferimento a ciò che sta già accadendo all’Italia?

