La ripresa economica resta solida. Ma il pil italiano nel 2023 potrebbe tornare sotto la media eurozona

Nonostante diversi rischi, secondo Bruxelles l’Italia crescerà del 4,1 per cento. Tra due anni la previsione del prodotto interno lordo è al più 2,3 per cento, un po' sotto la media dei paesi che aderiscono alla moneta unica

Nonostante l’ondata Omicron, l’aumento del prezzo dell’energia e i problemi alla catena di approvvigionamento, la ripresa dell’Italia e del resto della zona euro continuerà a essere solida quest’anno, secondo le previsioni economiche pubblicate ieri dalla Commissione. La revisione al ribasso delle stime non deve fare paura. La zona euro dovrebbe crescere del 4,0 per cento nel 2022, con un taglio dello 0,4 per cento rispetto alle previsioni di novembre. Ma il 2021 è andato decisamente meglio (più 5,3 per cento di pil) e il 2023 dovrebbe andare un po’ meglio (più 2,7 per cento). L’Italia segue lo stesso andamento.