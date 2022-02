"Riassegnare le concessioni balneari senza violare la concorrenza", dice Gentiloni

"Quanto è importante per l'Italia, per confermare le previsioni di crescita 2022-23, l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza?", chiede David Carretta al commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa sulle stime economiche invernali. E specifica: "In queste ore vediamo un forte dibattito sulla questione delle concessioni balneari. Quanto è importante fare ciò che chiede la Commissione su questa questione?"



"Non occorre rivedere molte norme", risponde Gentiloni. "La soluzione che la Commissione indica da tempo è abbastanza semplice. Si tratta di riassegnare tramite gare le concessioni esistenti, tenendo conto delle professionalità e degli investimenti fatti finora ma senza favorire soggetti rispetto ad altri o un modello di gestione rispetto a un altro. Un conto è tenere presente le ricadute sociali, un altro conto è favorire un soggetto rispetto alla concorrenza".