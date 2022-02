Draghi prova a ritrovare lo slancio decisionista. Su Csm e balneari vuole chiudere venerdì

"Stiamo in piedi se facciamo le riforme", dice Letta. E il premier prova a evitare che Conte e Salvini scarichino sull'agenda di governo le loro tensioni interne. Sulle concessioni balneari si gira intorno alla soluzione obbligata, con la mannaia di Bruxelles in arrivo. Palazzo Chigi prova a blindare gli emendamenti della Cartabia, ma destra e M5s mugugnano

Forse ha un senso che si provi a ripartire da qui: dalla giustizia e dai balneari. Perché in fondo era stato a questo incrocio che tutto aveva iniziato a impantanarsi. Era la fine di luglio, il M5s vide spazzata via la “Spazzacorrotti” e andò in subbuglio, e Mario Draghi decise di soprassedere sul ddl Concorrenza. Fu il primo cedimento agli umori dei partiti, il primo rinvio. E la messa a gara delle concessioni balneari resta ancora lì, sospesa; e intanto, archiviata la riforma del penale, arriva quella del Csm. Se il premier ha fretta, ora, è perché venerdì vuole ripartire da qui: dalla giustizia e dai balneari.