"Deciderà il Parlamento come riformare il Csm". Parla Sisto, sottosegretario alla Giustizia

Ecco il metodo Cartabia per riformare il Consiglio superiore della magistratura. Le date: 16 febbraio si torna in Commissione a fine marzo il voto in aula

Ecco perché si deve fare e farlo entro marzo: “Perché le parole di Sergio Mattarella sulla giustizia non sono un invito ma una diffida. Perché la riforma del Csm non è più solo urgente ma assolutamente necessaria. Perché questa volta non basta una mezza riforma. E perché il prossimo Csm deve essere eletto con nuovi criteri”. Tempi, metodi, indirizzo. In questa intervista il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, racconta la “prossima” giustizia. Fallirete pure questa volta o per la prima volta riuscirete a modificare il Csm? “Possiamo farcela e il grande protagonista sarà il Parlamento”. Il governo come si muoverà? “Come ha indicato la ministra Marta Cartabia. Nessun diktat, ma proposte risultato di studio e confronti”. Non è timidezza? “Al contrario. È la consapevolezza che stiamo parlando di temi fortemente sensibili. Le forze politiche devono pienamente esprimersi. L’aula può ragionevolmente valutare gli emendamenti del governo e decidere se e come farli propri”.