Un bel brindisi per il bavaglio e per la presunzione d'innocenza

Se questo è un bavaglio, beh, allora nessun dubbio: lunga vita al bavaglio. Per tutti coloro che pensano che il rapporto morboso che esiste tra il mondo delle procure e quello del giornalismo sia uno dei drammi irrisolti del nostro paese, la giornata di oggi promette di avere qualcosa di speciale, perché è la giornata in cui entra in vigore una legge dal forte significato simbolico. La legge è quella che recepisce la direttiva numero 2016/343 dell’Unione europea ed è quella che rafforza un concetto della nostra Costituzione che teoricamente dovrebbe essere chiave nel nostro stato di diritto: la presunzione di innocenza.



Gli elementi più significativi e più discussi della direttiva sono quelli che si trovano all’articolo numero due, che “introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all’opinione pubblica l’indagato o l’imputato in un procedimento penale come colpevole, prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna”, e all’articolo numero tre, secondo il quale “le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono assicurare il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva”.



