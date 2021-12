Le mani opache di Mani pulite

Sono cose che passano, come direbbe Buttafuoco. Eppure no. Certe cose passano di moda, appartengono agli incubi di una generazione ormai quasi inutile, perdono il collegamento evidente un tempo con i guai di una Repubblica decostruita, massacrata, con l’inganno, ma stranamente restano. Il giudice Guido Salvini è stato sopraffatto da un assalto di memoria e ha raccontato al giornale garantista Il dubbio quale fosse il metodo delle inchieste sulla corruzione a Milano nei primi anni Novanta del secolo scorso. Non è la prima confessione in ritardo, ma è forse quella decisiva, e per questo sarà sepolta sotto la coltre della memoria cosiddetta condivisa, cioè della storia riscritta a uso dei vincitori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE