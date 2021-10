La legge sulla Concorrenza slitta ancora. Quanto pesa il ritardo a Bruxelles

Sembrava tutto pronto per luglio. Ma a luglio si scatenò il rodeo grillino sulla riforma Cartabia, coi contiani che al Senato disertavano per rappresaglia il voto di fiducia sul dl “Semplificazioni”, e nel frattempo Salvini aveva iniziato ad ammiccare ai No vax che scendevano in piazza. E insomma parve meglio soprassedere. Settembre sembrava il mese giusto. Prima, beninteso, che l’approssimarsi delle amministrative innescasse una gazzarra elettorale che sconsigliava la ricerca di un consenso trasversale su una materia così delicata. E insomma parve meglio soprassedere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE