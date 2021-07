Gli opposti estremismi di Conte e Salvini spingono Draghi a rimandare la concorrenza a settembre

Il premier voleva chiudere entro luglio. Ma il rodeo su giustizia e vaccini, coi contiani che tentano blitz al Senato e i leghisti in piazza coi no vax, lo induce a rimandare. Troppe tensioni in maggioranza. I bisticci con Giovannini, l'ostruzionismo di Giorgetti: Bruxelles può attendere

Alla fine il rinvio, come succede con le disgrazie inevitabili, s’è reso necessario nonostante nessuno lo volesse davvero. Di certo non lo voleva Mario Draghi, che a licenziare il disegno di legge sulla concorrenza entro luglio, rispettando così le scadenze fissate nel Pnrr, ci teneva sul serio, se non altro per evitare che i partiti iniziassero a considerare possibile scantonare rispetto agli impegni presi con Bruxelles. E però, se nel Cdm di oggi si eviterà, come pare, di affrontare il tema, rimandando così il tutto a settembre, è perché le tensioni politiche dentro la maggioranza, provata già dal rodeo grillino sulla giustizia, iniziano a farsi pericolose. E così al dinamismo dello schiacciasassi il premier ha preferito forse per la prima volta la diplomazia della prudenza.