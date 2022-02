L'inflazione non è più uno scherzo ma in Europa sono tutti a corto di idee

Negli ultimi vent’anni la Bce ha assicurato la stabilità dei prezzi, con un’inflazione media dell’1,7 per cento dal 1999. Siamo determinati a continuare a farlo”. Ieri di fronte al Parlamento europeo Christine Lagarde ha, se possibile, aumentato l’incertezza su possibili aumenti dei tassi già entro l’anno, dopo averli ripetutamente smentiti per tutto il 2021. La presidente della Banca centrale europea ha aggiunto: “Rispetto alle nostre aspettative di dicembre i rischi inflazionistici aumentano”. E subito dopo: “Secondo gli indicatori di lungo periodo l’inflazione tornerà al 2 per cento entro il 2023 per restare attorno a questa quota successivamente”.

