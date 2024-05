Prove di risiko bancario. In Spagna

Doveva essere l’Italia il primo paese a inaugurare il risiko bancario e invece è stata la Spagna. Ieri il Bbva, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, il primo gruppo del paese dopo Santander, ha lanciato un’offerta ostile da 12 miliardi su Banco Sabadell, che è il sesto in termini di dimensioni, dopo che quest’ultimo ha rifiutato la proposta amichevole di una settimana fa. Bbva capitalizza alla Borsa di Madrid 56 miliardi e Sabadell 10 miliardi per cui si tratterebbe di un’acquisizione in piena regola alla quale si è già dichiarato contrario il governo di Pedro Sanchez, uno dei pochi in Europa ad avere imposto alle banche una tassa sugli extra profitti realizzati nel 2023.

