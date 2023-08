Le critiche della Bce al governo spagnolo per la tasse sulle banche sono un avviso per Meloni. Tensioni in vista

Rischi per la stabilità finanziaria, effetto perverso sull'inflazione, ricadute sui costi delle operazioni e sui tassi dei mutui. A novembre l'Eurotower criticò duramente l'imposta introdotta da Sánchez sugli extraprofitti. Il Mef allora disse: "Non dobbiamo fare come Madrid". E invece ora compie gli stessi errori

Tassare gli extraprofitti bancari? “Creerebbe incertezza e colpirebbe negativamente la crescita economica reale”. Non solo: “indurrebbe gli istituti di credito a offrire condizioni meno favorevoli ai clienti”. Di più: spingerebbe le banche ad “aumentare i costi sui servizi forniti ai clienti” senza che il governo possa in alcun modo considerare illegittimi quei rincari. Col risultato paradossale di aumentare “il rischio di potenziare la spirale inflazionistica”, la stessa che la misura si prefigge di fermare. Questo è quello che pensa la Bce. O meglio, questo è quello che la Banca centrale europea metteva nero su bianco nel novembre del 2022, per stigmatizzare la proposta spagnola di introdurre una tassa straordinaria sugli extraprofitti bancari. E non è certo un’eccezione: perché le stesse obiezioni sollevate in quel caso, gli uffici dell’Eurotower le avevano formulate in ben altri cinque pareri, redatti tra il 2016 e il 2020, per giudicare analoghe iniziative prese, o prospettate, dai governi di Romania, Lituania, Slovacchia e Polonia. E presto, forse, a questa non esattamente rassicurante compagnia potrà aggiungersi l’Italia, visto che la norma contro “i margini ingiusti” voluta da Giorgia Meloni ricalca questi precedenti.