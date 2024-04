Lagarde, taglio o non taglio?

La Bce di Christine Lagarde va avanti senza la forward guidance, vale a dire senza orientare le aspettative di politica monetaria come era solita fare la banca centrale, e così la sua decisione di lasciare invariati i tassi offrendo un’apertura (limitata) sui tagli per giugno è stata recepita dai mercati come un segnale negativo quando, invece, era scontata. Consistenti cali si sono visti un po’ su tutte le borse europee ieri, con Milano in calo di quasi l’1 per cento, complice il dato deludente sulla produzione industriale a febbraio (in crescita da gennaio dello 0,1 per cento contro le aspettative degli analisti dello 0,6). Il punto, che viene messo in evidenza da alcuni osservatori, è che l’Eurotower continua a non trasmettere un messaggio di tipo prospettico.

