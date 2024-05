Il presidente iraniano Raisi è disperso dopo un incidente in elicottero

Il presidente della Repubblica islamica dell’Iran e il ministro degli Esteri del suo governo Hossein Amir-Abdollahian sono tra i dispersi dopo un incidente all’elicottero presidenziale in una città vicino all'Azerbaigian. Attive 40 squadre di soccorso

Il presidente della Repubblica islamica dell’Iran Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri del suo governo Hossein Amir-Abdollahian sono tra i dispersi dopo l’incidente di oggi pomeriggio all’elicottero presidenziale. I due stavano tornando da una cerimonia, l’inaugurazione di una diga, in Azerbaigian – il paese confinante con cui Teheran ultimamente ha avuto relazioni tese anche perché Baku acquista tecnologia e armi israeliane e perché alcune delle spie che hanno condotto operazioni nel territorio iraniano negli ultimi anni erano azeri con il doppio passaporto (della Repubblica islamica e dell’Azerbaigian).

Per il momento della dinamica dell’incidente si sa poco: il convoglio stava tornando a casa nella nebbia, sorvolando la provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale, quando ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza complicato. Gli elicotteri e gli aerei iraniani sono vecchi e per via delle sanzioni internazionali Teheran fa fatica ad accaparrarsi sul mercato i pezzi di ricambio che servono a fare una manutenzione costante. In questo momento ci sono quaranta squadre di soccorritori che stanno cercando il presidente e i suoi accompagnatori sui monti della provincia nel nord-ovest del paese.

Le agenzie di stampa vicine al regime, come Fars, hanno prima detto che il presidente stava bene e stava viaggiando in auto – quindi non era sull’elicottero – ma poi si sono dovute rimangiare la notizia. L’effetto è stato quello di aumentare la preoccupazione generale e il quotidiano iraniano Teheran Times ora scrive: “A causa della mancanza di notizie precise e attendibili sul nostro presidente, sul ministro degli Esteri e sui loro compagni, preghiamo per la loro salute”.