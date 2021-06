La dimestichezza con Hezbollah & Co. del leader iraniano Raisi

Alla sua prima conferenza stampa da presidente eletto, Ebrahim Raisi non ha detto una parola che non avrebbe potuto pronunciare la Guida suprema Ali Khamenei. “Il mondo deve sapere che la politica estera del nostro governo non inizierà con l’accordo nucleare e non si limiterà a esso”, ha detto alla stampa internazionale l’apprendista di Khamenei, rigido e più che mai severo, senza un accenno di sorriso a indicare che è l’uomo del momento. Ha più microfoni davanti che voti nelle urne elettorali, era la battuta che girava tra i giornalisti iraniani su Telegram, ma c’era un clima mesto nella sala mentre la Cnn chiedeva a Raisi se avrebbe preso in considerazione l’idea di incontrare il presidente americano Joe Biden una volta eliminate le sanzioni, e lui replicava con un “no” che non avrebbe potuto essere più secco. L’esperienza dell’Iran con il Joint comprehensive plan of action, l’accordo nucleare, non è stata buona, ha spiegato Raisi elencando richieste, minacce e lagnanze di Teheran. Sono stati gli americani a tradire il deal, le sanzioni devono essere rimosse in modo verificabile, non rimarremo agganciati a colloqui che non portano risultati; le nostre alleanze regionali e il programma missilistico non sono negoziabili.

