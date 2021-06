Con il voto di oggi in Iran si chiude la fase “repubblicana” del regime

Fatica, insofferenza, apatia, sono le parole che compaiono più spesso nella descrizione della breve e mesta vigilia elettorale di Teheran, e anche nel giorno in cui la tredicesima corsa per la presidenza entra nel vivo, nulla pare in grado di contrastare il cupo disincanto degli iraniani. Votate per il candidato che si avvicina di più ai vostri gusti, se proprio non ne trovate uno che vi piaccia, ha detto Rohani. Votate perché è un dovere e perché in questo modo difendete il vostro paese, ha tuonato l’ayatollah Khamenei, la bandiera da un lato e una foto del padre della Rivoluzione, Ruhollah Khomeini, dall’altra. Non rimanete a casa, votatemi, ha implorato il candidato “moderato” Abdolnaser Hemmati, evocando il rischio di nuove sanzioni e di un’impennata della tensione con l’occidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni