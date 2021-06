La variante Hemmati

Da 48 ore, nella sonnolenta campagna elettorale iraniana, si è accesa la stella dell’economista Abdolnaser Hemmati, ex capo della Banca centrale di Teheran che si candida a incarnare il moderatismo alla Rohani, l’attuale presidente. “Potrebbe essere il nostro Mario Draghi,” ha vagheggiato un commentatore e mentre l’hashtag #Hemmati (in farsi) iniziava a scalare i social network, gli analisti ripescavano un articolo comparso a febbraio su Foreign Policy (“Il dialogo tra America e Iran fallirà a meno che al tavolo non ci sia Abdolnaser Hemmati”). Sessantacinque anni, ideologicamente vicino al defunto kingmaker Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, pochi giorni fa Hemmati si è presentato sul secondo canale della tv pubblica annoverandosi come “la voce del popolo”. Non corro contro gli altri sei candidati alle presidenziali – ha spiegato, sfoderando un piglio piuttosto sicuro per un neofita – io voglio combattere contro “la rabbia della gente che volta le spalle alle urne”.

