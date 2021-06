È di nuovo la stagione dei roghi di navi e raffinerie in Iran (oppure c'è una manina?)

L'unità più grande della flotta iraniana affonda dopo un incendio, la principale raffineria di Teheran brucia. Se fosse un paese normale non si parlerebbe di sabotaggi, ma c'è una guerra silenziosa in corso

La nave più grande della flotta iraniana, la Kharg, è affondata ieri dopo che un incendio potente scoppiato nella notte tra martedì e mercoledì aveva costretto i quattrocento uomini di equipaggio ad abbandonarla poco lontano dalla costa, vicino all’imboccatura dello Stretto di Hormuz. La Kharg era usata per rifornire di carburante le altre navi militari dell’Iran, come unità di addestramento e anche per scortare le petroliere iraniane quando transitano nel Golfo. La notizia ha due possibili spiegazioni che in questo momento valgono l’una quanto l’altra. La prima è che la nave è stata l’ennesima vittima dell’obsolescenza delle forze militari dell’Iran, che da anni tentano di proiettare un’immagine aggressiva ma scarseggiano di fondi e devono arrangiarsi con il rimaneggiamento permanente di quello che hanno a disposizione. La Kharg aveva 45 anni, risaliva all’epoca dello Scià e aveva superato il suo ciclo di vita naturale. Nel 2016 alcuni suoi impianti erano stati sostituiti ed è probabile che la qualità dei nuovi fosse inferiore a quella degli originali prodotti nei cantieri inglesi. L’incendio a bordo della nave potrebbe essere l’ultimo di una serie recente di errori e disastri militari. Martedì due piloti di caccia iraniani sono morti perché i sedili eiettabili del loro F-5 si sono azionati per un malfunzionamento quando ancora l’aereo era dentro l’hangar. Nel maggio 2020 la fregata Jamaran lanciò un missile per errore contro la nave Konarak e uccise 19 marinai. Nel 2018 un’altra nave da guerra, la Damavand, affondò nel mar Caspio dopo essere andata alla deriva contro gli scogli.