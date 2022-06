L'Ue rimanda all'autunno le decisioni sull'energia

Bruxelles. In tempi normali Mario Draghi potrebbe rivendicare un successo nella sua campagna per mobilitare l’Unione europea sulla crisi dell’energia. Nel Consiglio europeo di oggi alcuni tabù sono caduti. La Commissione a settembre presenterà delle proposte per riformare il mercato dell’energia dell’Ue e un rapporto sulla possibilità di introdurre un price cap sul gas importato dalla Russia. I leader ne discuteranno al Consiglio europeo di ottobre. Ma questi non sono tempi normali. C’è la guerra militare contro l’Ucraina. E c’è la guerra del gas contro l’Ue. Draghi ha usato tutto il suo peso per convincere che è urgente agire. Ha chiesto un Consiglio europeo straordinario sull’energia in luglio. Ha provato a convincere la Commissione a presentare una proposta sul price cap già nelle prossime settimane. Nonostante alcuni movimenti di Germania e Paesi Bassi, alla fine ha prevalso quella che Draghi ha definito “paura”. E’ la paura di vedersi tagliare completamente il gas da Vladimir Putin. Per Draghi, per ora, è una missione incompiuta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE