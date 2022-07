Nell'accordo tra Italia e Algeria c'è un pezzo di futuro del Mediterraneo

Non sappiamo se il vertice intergovernativo di lunedì e martedì in Algeria sarà l’ultimo di Mario Draghi come premier, certo è che tra Roma e Algeri è nato un rapporto più stretto che in passato. Il viaggio del presidente Sergio Mattarella nel novembre scorso ha aperto la strada, anche se l’accelerazione è avvenuta dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In ballo non c’è solo il gas: l’Algeria è il primo partner commerciale dell’Italia in Africa e rappresenta un interlocutore chiave nel fronte sud del Mediterraneo dove la Libia resta ancora fuori controllo, la Tunisia è percorsa da continue ondate di proteste, mentre in Egitto sotto il tallone del generale Abdel Fattah al Sisi ribolle il calderone sociale che alimenta la Fratellanza musulmana.

