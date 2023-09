Le richieste a Kyiv per testare una democrazia che si vede a occhio nudo

Che succede se Zelensky finisce i soldati? Le domande dell'Ucraina sono molto diverse dalle nostre, anche per quel che riguarda Trump

Kyiv, dalla nostra inviata. La possibilità che Donald Trump vinca le elezioni americane del 2024 è terrificante ma non remota e l’Ucraina si prepara anche a questo. C’è uno scollamento sempre più grande tra le preoccupazioni della comunità internazionale e quelle degli ucraini che ha a che fare con i calcoli politici ed economici da una parte e la quotidianità della guerra dall’altra: noi parliamo di sistemi missilistici, munizioni, costi, budget; gli ucraini parlano di persone, di manpower, “possiamo sostituire un carro armato, non possiamo comprare soldati”. Un’attivista a cena, alla ventesima richiesta di commentare il sostegno occidentale affaticato, ha alzato gli occhi dal piatto e ha chiesto: “Cosa succede all’occidente se l’Ucraina finisce i soldati? E’ un’ipotesi che non possiamo escludere, che cosa succede, ditemelo voi”. Il cinismo degli scettici si è nascosto sotto al tavolo.